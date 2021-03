Mattarella, oggi vaccino allo Spallanzani di Roma: età 79 anni, rientra nel calendario vaccini del Lazio

Sergio Mattarella riceve oggi il vaccino contro il Covid allo Spallanzani di Roma. Il presidente della Repubblica ha 79 anni. Dunque rientra nella fascia di età cui spetta la vaccinazione, secondo il calendario della regione Lazio. Mattarella riceverà la sua dose intorno alle ore 12 di martedì 9 marzo.

Che Mattarella volesse vaccinarsi non è certo una notizia. Fin dal discorso di fine anno, il capo dello Stato ha sottolineato l’importanza dei vaccini contro il Covid. E, per mostrare la sua vicinanza alla campagna in atto in Italia, aveva vicinato il nuovo centro vaccinale situato alla Nuvola di Roma.

Mattarella e l’importanza del vaccino: il messaggio di fine anno

Nel discorso di fine anno, Mattarella aveva sottolineato l’importanza del vaccino (e di vaccinarsi). ”Vaccinarsi è una scelta di responsabilità, un dovere. Tanto più per chi opera a contatto con i malati e le persone più fragili. Di fronte a una malattia così fortemente contagiosa, che provoca tante morti, è necessario tutelare la propria salute ed è doveroso proteggere quella degli altri, familiari, amici, colleghi. Io mi vaccinerò appena possibile, dopo le categorie che, essendo a rischio maggiore, debbono avere la precedenza”.

Mattarella visita centro vaccinale della Nuvola di Roma

Qualche giorno fa Mattarella ha visitato uno dei principali hub di vaccinazione di Roma. La “Nuvola” di Fuksas all’Eur.

La visita, di una mezz’ora circa, è iniziata con un cordiale scambio di battute con il governatore Zingaretti. Poi il giro all’interno dell’enorme centro congressi riconvertito per l’emergenza sanitaria. Prima nella sala d’attesa, poi in quella dedicata al Triage, nella terza dove si somministrano i vaccini, passando per lo spazio di attesa post-vaccinale e, infine, nell’area dedica al rilascio dei certificati.

Presenti anche l’architetto Massimiliano Fuksas con la moglie e co-progettista Doriana, l’assessore alla Sanità Alessio D’Amato e l’ad di Eur Spa Antonio Rosati. Che ha raccontato: “Il presidente ci ha fatto tante domande sul funzionamento della struttura ed è rimasto colpito in particolare dal grande open space. La sua visita ha dato forza a tutti”.