SAVONA – Voleva mandare il branco di Rimini a casa di Laura Boldrini. Ora il leghista Matteo Camiciottoli, sindaco di Pontinvrea, ne risponderà dinanzi ai giudici. Comincia oggi, lunedì 17 settembre, il processo contro il primo cittadino che circa un anno fa a proposito del duplice stupro di Rimini scrisse sulla sua pagina Facebook: “Potremmo dare loro gli arresti domiciliari a casa della Boldrini, magari le mettono il sorriso…”. Parole che scatenarono ovvie proteste da più parti politiche, e istituzionali, e pure una telefonata di “richiamo” del prefetto di Savona Giorgio Manari.

La stessa Boldrini, giunta a Savona per assistere alla prima udienza, ha colto l’occasione per chiamare in causa il vicepremier e leader della Lega Matteo Salvini. “Non è facile per una donna sentirsi dire certe cose- ha detto l’ex presidente della Camera – e non è stato facile per mia figlia sapere che qualcuno vorrebbe che sua madre venisse violentata”.

Poi rivolgendosi direttamente a Salvini: “Qualche giorno fa Matteo Salvini mi ha chiesto pubblicamente di condannare le minacce di morte che aveva ricevuto a Milano durante una manifestazione di piazza. E io l’ho fatto perché sono convinta che il dibattito politico non possa essere dominato dall’odio e dalla violenza. Adesso sono io che chiedo a Salvini di prendere pubblicamente posizione sulle dichiarazioni del sindaco del partito di cui lui è segretario”, prosegue la Boldrini. “Cosa pensa delle affermazioni di Camiciottoli che investono non solo la mia dimensione privata ma la condizione di tutte le persone, in particolare le donne, che subiscono insulti, minacce e volgarità di ogni genere?”.