ROMA – Matteo Renzi viene intercettato da Luca Bertazzoni di Piazzapulita, il programma in onda su La7 e condotto da Corrado Formigli.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela

“Questo è stalking!”, esordisce in tuta viola l’ex segretario del Pd, il partito che è uscito pesantemente sconfitto alle elezioni del 4 marzo. Il dimissionario segretario del Pd si dà al tennis e si rilassa riprendendo in mano la racchetta in attesa di capire le prossime mosse del governo che verrà (clicca qui per vedere il video postato su Corriere Tv).