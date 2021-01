Matteo Renzi: “Rocco Casalino? Non l’ho bloccato su WhatsApp“. Il politico toscano ha mostrato la chat, ancora attiva, come prova.

Renzi dice di non aver risposto più a Casalino perché quest’ultimo cancella subito i messaggi che scrive.

Lo ha detto Matteo Renzi parlando con i giornalisti in Senato. Il leader di Iv ha mostrato la chat, ancora attiva ma vuota:

“Lui scrive i messaggi e poi li cancella subito e io non gli ho risposto più”, ha aggiunto.

“Signor presidente, se lei parla di crisi incomprensibile, le spiego le ragioni che hanno portato la nostra esperienza al termine”, ha esordito il leader di Iv Matteo Renzi nel suo intervento al Senato.

“Non è il governo più bello del mondo – ha aggiunto – pensiamo ci sia bisogno di un governo più forte, non pensiamo possa bastare la narrazione del ‘gli altri Paesi ci copiano’. Non è stata aperta ancora una crisi istituzionale perché lei non si è dimesso”.

“Mi sarei aspettato da lei un grande sogno per il futuro del Paese, un orizzonte, una visione. Lei ha avuto paura signor presidente di salire al Quirinale il giorno dopo le dimissioni delle ministre di Iv non perché sia utile al Paese, ma perché ha scelto un arrocco istituzionale”.