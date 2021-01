Matteo Salvini ha citato Beppe Grillo sui senatori a vita ed è stato insultato in Senato al grido di “Pagliaccio“.

Durante il suo intervento al Senato, Salvini si è scagliato duramente contro il premier Conte ed il Movimento 5 Stelle.

“Lei, avvocato Conte, ci chiede la fiducia, non la diamo a lei ma agli italiani. Speriamo che liberi la sua poltrona.

Così il leader della Lega, Matteo Salvini, intervenendo in dichiarazione di voto a Palazzo Madama, provocando la bagarre e la protesta della Presidente Casellati.

“Parole veramente inopportune quelle di Conte”, ha chiosato. “Sono parole disgustose e il senatore che parlerà dopo chiederà scusa a nome dei 5s”, ha concluso Salvini.

“Noi per i no dei Cinque Stelle, lo ricordo al collega Renzi, non abbiamo mollato due poltrone ma ne abbiamo mollate sette, e senza rimpianti”.