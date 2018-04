ROMA – “Non possiamo tenere il Paese sospeso per altre settimane o altri mesi”. Lo ha detto Matteo Salvini a Spilimbergo (Pordenone) a proposito della formazione del governo.

“Per quanto mi riguarda la via maestra dice che bisogna cercare un accordo tra i primi e i secondi – ha ribadito – se questo non è possibile si torni alle urne subito, entro l’estate. Non sta scritto né in cielo né in terra che si debba arrivare a ottobre. Anche perché, con l’aria che tira, io penso che una maggioranza qualcuno la porta a casa se si vota a giugno”. Sulla legge elettorale, ha aggiunto Salvini, “se si vuole la approviamo in 15 giorni, siamo totalmente disponibili. Chi prende un voto in più governa, lista o coalizione”.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

“I giornali scrivono che lascerò Berlusconi ma non è vero: non c’è solo un patto tra partiti, ma la cosa principale è che ho fatto un patto con gli italiani che intendo mantenere”: lo ha ribadito il leader della Lega Matteo Salvini durante il comizio a Pordenone.

In mattinata il leader della Lega si era rivolto direttamente a Di Maio: “La mia parola vale più delle ambizioni di Di Maio. Io non riuscirei a fare quello che fa Di Maio un giorno parla con la Lega e il giorno dopo parla con il Pd. Io rispetto gli elettori. Spero che Di Maio faccia un bagno di umiltà e torni a sedersi al tavolo del Centrodestra”.

Così Matteo Salvini a Gioco a Premier su Rai Radio1.”Se dovessi scommettere un euro – aggiunge – scommetterei su un governo che rispetti il voto del 4 marzo quindi con centrodestra e 5 stelle. Se così non fosse: elezioni, anche prima di ottobre”.

“Anche con la legge elettorale invariata – continua Salvini – il centrodestra vincerebbe. Tanto lo sanno tutti che Renzi e Di Maio non c’azzeccano l’uno con l’altro”.