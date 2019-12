RAVENNA – Matteo Salvini durante un comizio in Emilia Romagna in vista delle elezioni regionali, ha dichiarato che d’ora in poi boicotterà la Nutella: “Ho scoperto che la Ferrero usa nocciole turche, e io preferisco aiutare le aziende che usano prodotti italiani, preferisco mangiare italiano, aiutare gli agricoltori italiani”.

In passato Salvini si era fatto fotografare spesso sui suoi profili social mentre faceva spuntini a base di pane e Nutella. Quasi un anno fa, il 26 dicembre del 2019, il segretario della Lega pubblicava questo post: “Il mio Santo Stefano comincia con pane e Nutella, il vostro???”, un commento accompagnato da una foto in cui mordeva una fetta di pane e Nutella.

Secondo quanto ha scritto la Bbc in una inchiesta, riportata dal Corriere della Sera, “all’incirca i tre quarti delle nocciole mondiali arrivano dalla Turchia, e il più grande acquirente al mondo è Ferrero“. Ma la Bbc non si è concentrata sulla provenienza delle nocciole, ma sulla manodopera utilizzata per la raccolta: “A farlo sono soprattutto migranti, anche bambini, che lavorano molte ore per una paga misera”. Lavoratori che sarebbero pagati 15 euro al giorno.

Ferrero, per bocca di Bamsi Akin, general manager di Ferrero Hazelnut Company in Turchia, ha risposto così all’emittente britannica: “Se siamo certi che un prodotto è frutto di pratiche non etiche, non lo tocchiamo. Stiamo cercando di fare il massimo sforzo per migliorare le pratiche con lo sviluppo di programmi di educazione e formazione. Ma il sistema è completamente pulito? Penso che nessuno potrebbe dirlo, ora”.

Fonte: CORRIERE DELLA SERA.