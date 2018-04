TERNI – “Io sono io e voi siete… poca roba”.

Così Matteo Salvini parafrasando la celebre frase che il Marchese del Grillo rivolgeva a un gruppo di popolani, lancia l’ennesimo appello a Luigi Di Maio, affinché scenda a più miti consigli.

Il leader della Lega, a Terni per presentare il candidato sindaco Leonardo Latini, si è rivolto direttamente a M5s, citando Alberto Sordi:

“Tra noi e il Movimento 5 stelle ci sono molte idee in comune – ha aggiunto – ma anche delle differenze: noi governiamo molto bene da tanti anni Regioni molto importanti, invece loro, penso a Roma e Livorno, non stanno facendo una buona prova”.

“Io continuo a volere il dialogo – ha detto Salvini – e a sperare che tutti vogliano governare questo Paese: ma se vuoi costruire qualcosa di concreto non puoi metterti sul piedistallo e dire, come faceva Alberto Sordi, ‘io sono io e voi siete… poca roba’”.

Poi, rivolgendosi ai suoi alleati di centrodestra, Salvini ha detto:

“Deve essere chiaro a tutti che l’unica alternativa al Pd è la Lega: agli alleati di Forza Italia deve essere chiaro una volta per tutti che siamo radicalmente alternativi alla sinistra”.

“La strada è semplice – ha ribadito – noi vogliamo dialogare con tutti, eccezion fatta per il Pd. Se gli altri non ci stanno le vie sono due: o andiamo al voto dove penso potremo vincere da soli superando chi pone veti e fa capricci, oppure, come extrema ratio, andiamo da soli, ci facciamo carico noi della situazione”.