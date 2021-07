Matteo Salvini e la foto col QR Code sui social: si è vaccinato? Ha il Green Pass? Il leader della Lega aveva fatto sapere che si sarebbe vaccinato ad agosto inoltrato, ma sul suo profilo social spunta una foto con un QR Code che ricorda moltissimo quello del Green Pass (documento che viene rilasciato alle persone che hanno già ricevuto almeno una dose di vaccino). L’immagine è diventata subito virale sui social perché poche ore prima Salvini aveva parlato del Green Pass e delle restrizioni dicendo: “Non vogliono rovinare la vita a milioni di italiani che non ce l’hanno”.

Riportiamo di seguito, le dichiarazioni rilasciate da Matteo Salvini ad Agorà su RaiTre.

“A me interessa non rovinare la vita di milioni di italiani che ancora non sono coperti dal vaccino. Molti non possono farlo, per motivi di salute. Complicare la vita a queste persone con l’obbligo del Green pass? Non scherziamo. Non possiamo fermare a metà luglio una stagione turistica che sta faticosamente ripartendo. Soprattutto in un momento in cui, anche se risalgono i contagi, le terapie intensive restano quasi vuote”.