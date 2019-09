ROMA – Mentre a Palazzo Chigi è riunito per la prima volta il Consiglio dei ministri del neonato governo Conte 2, Matteo Salvini torna a cercare conforto nell’Altissimo. E lo fa, ovviamente, su Twitter dove posta la foto di una edicola votiva, in una sconosciuta località montana, che accoglie un crocifisso ornato da un mazzo di fiori.

“A protezione e difesa della nostra Italia, dei nostri valori, della nostra cultura, della nostra identità e della nostra libertà”, ha scritto in accompagnamento all’ennesimo simbolo religioso speso per fare propaganda politica. Nessuna dichiarazione invece sulla cerimonia di insediamento.

Poi è tornato alla carica col solito refrain contro quello che definisce come “il governo delle poltrone, dei riciclati e dei poteri forti europei”. “Non avrà vita lunga – promette – Opposizione in Parlamento, nei Comuni e nelle piazze, poi finalmente si vota e…si vince!!! Io non mollo e non mollerò mai Amici, per me viene prima l’onore dei ministeri”.

Fonte: Twitter