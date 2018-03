ROMA – Smacco di Matteo Salvini a Fabio Fazio. Il leader della Lega ha infatti detto no al conduttore di Che tempo che fa. Lo ha raccontato lo stesso Salvini intervenendo alla Scuola di politica del suo partito a Milano.

“Mi sono tolto una piccola soddisfazione: stasera dopo le elezioni ero stato invitato in trasmissione da Fazio e ho detto ‘No grazie, faccio altro’. Mandiamo un bacione a Fazio e alla Littizzetto, tanto a loro non mancano i grandi ospiti”. “Ho il dovere di dialogare con tutti e non serbare rancore – ha aggiunto Salvini Ma mi sono tolto la soddisfazione di dire di no”.

Diverse volte, in campagna elettorale, Salvini aveva criticato il conduttore Rai per non averlo invitato, dopo che aveva ospitato tutti i leader delle altre forze in campo: Matteo Renzi, Berlusconi, Luigi Di Maio, Pietro Grasso, Gentiloni. Salvini, snobbato prima del voto, ha quindi risposto con un clamoroso due di picche.