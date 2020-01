Matteo Salvini contro il Fatto Quotidiano: “Francesca Verdini? Con lei non parlo di candidature”

ROMA – Matteo Salvini, in collegamento telefonico con 7 Gold, si arrabbia per le insinuazioni sulla fidanzata Francesca Verdini:

“Leggo stamattina sui giornali – dice Salvini – cose surreali, di riunioni che ieri non ho mai avuto e addirittura di candidature in Toscana che sarebbero vincolate all’umore e ai suggerimenti della mia fidanzata. Non si finisce mai di imparare. Con la fidanzata parlo di altro, non di candidature alle regionali, ho altri argomenti”.

Ma a cosa si riferisce l’ex ministro dell’Interno? Salvini si riferisce ad un articolo del Fatto Quotidiano. Articolo, firmato Giacomo Salvini, in cui si parla delle future mosse della Lega in vista delle prossime elezioni regionali. Articolo in cui si cita proprio Francesca Verdini.

“Le liti interne alla coalizione – si legge nell’articolo – avranno un peso anche sulla scelta del candidato con Fratelli d’Italia eForza Italia che stanno provando a convincere il Carroccio a candidare un leghista atipico: moderato e magari civico. E nella Lega raccontano che, già prima della sconfitta in Emilia, a sussurrare a Salvini sul candidato da scegliere in Toscana fosse una “leghista ”d’eccezione: la compagna Francesca Verdini”

“Quest ’ultima – si legge ancora – avrebbe grosse perplessità sul nome dell’ex sindaca di Cascina (Pisa) e oggi europarlamentare Susanna Ceccardi, considerata una “estremista”troppo simile alla perdente Lucia Borgonzoni. E per questo Salvini ha deciso di spostare la sua attenzione su altri nomi, più civici: il giornalista Mediaset Paolo Del Debbio (che però ha rifiutato più volte),la costituzionalista Ginevra Cerrina Feroni o i sindaci di Pistoia Alessandro Tomasi e di Grosseto Antonfrancesco Vivarelli Colonna. Ieri a Firenze c’è stato il primo incontro tra i coordinatori regionali del centrodestra. Il nome uscirà presto. Francesca Verdini permettendo”.

Fonte: 7 Gold, Il Fatto Quotidiano.