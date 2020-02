Matteo Salvini e la foto con Francesco Totti: “Il Capitano…”

ROMA -Francesco Totti incontra Matteo Salvini in montagna. Poteva mancare una foto? Naturalmente no. Salvini poteva evitare di pubblicare la foto sui social? Ovviamente no. E così fu. E così sui social è stata pubblicata la foto che immortala l’incontro e la stretta di mano tra l’ex capitano della Roma e il capitano della Lega.

“Il Capitano – ha scritto Salvini o chi per lui sui social pubblicando la foto – Onore a Francesco Totti”.

I due si sono incontrati in un rifugio sulle Dolomiti del Brenta, nella zona di Madonna di Campiglio, in Trentino-Alto Adige, dove entrambi stanno passando le vacanze invernali.

Salvini e il coronavirus.

Tra una foto e l’altra intanto Salvini ha chiamato anche Conte:

“Come promesso, ho telefonato pochi minuti fa al presidente Conte per annunciargli la lettera con le proposte della Lega. È importante, fin da ora, prevedere un periodo di Free Tax Zone – si legge nella lettera di Salvini a Conte – per tutte le aree maggiormente interessate dalle ricadute economiche negative che non sono esclusivamente le zone rosse: tale provvedimento servirà per agevolare la ripresa economica al termine dell’emergenza”.

E ancora: “Ti segnalo che si rendono necessari e urgenti provvedimenti di ristoro economico a favore del sistema turistico nazionale e delle attività culturali (teatri, cinema, musei) fortemente compromessi dalle notizie allarmanti che circolano non solo a livello nazionale ma anche internazionale sul pericolo di contagio in Italia. E’ altresì necessario un impegno concreto per supportare la produzione agricola, pesantemente danneggiata in tutta la sua filiera”.

Fonte: Facebook, Instagram.