ROMA – La sera del 14 agosto, il giorno del crollo di ponte Morandi a Genova, il ministro dell'Interno Matteo Salvini era in Sicilia, a Furci Siculo, a un banchetto luculliano. E le foto hanno fatto il giro dei social network. Quello che colpisce è l'aria serena e la faccia sorridente del leader leghista a una festa con l'elite regionale del Carroccio in un giorno di lutto nazionale per l'Italia. Ed è quello che rimproverano i numerosi utenti Twitter che hanno postato le foto (sia cittadini comuni che esponenti politici).

Queste le reazioni degli avversari politici di Salvini. Matteo Orfini, presidente del Pd: “I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore” recita la Costituzione. Le immagini di Salvini che festeggia in ore drammatiche per Genova sono uno schiaffo al dolore del nostro paese e la negazione di quel principio”.

Emanuele Fiano del Pd: “Mentre l’Italia piange una tragedia spaventosa e discute sulle responsabilità, il ministro dell’Interno festeggia Ferragosto e le immagini della sua festosa cena fanno il giro dei social. Salvini dovrebbe chiedere scusa”.

Michele Anzaldi del Pd: “Le camicie bianche e candide e i vassoi colmi di pesce fanno impressione un ministro dell’Interno che nelle ore cruciali di Genova preferisce divertirsi con i suoi compagni di partito dovrebbe dimettersi”.