ROMA – Chiuso il problema del cosa, e cioè il contratto di governo, M5S e Lega sarebbero in procinto di risolvere il problema del chi, ovvero dei nomi che comporranno la squadra da presentare al presidente della Repubblica. Gli ultimi sviluppi danno per raggiunto un accordo di massima per Di Maio premier.

Salvini sarebbe disposto a cedere la leadership per motivi politici e strategici: in palio c’è l’ambito Ministero degli Interni (e la delega ai servizi segreti) da dove guidare con mani libere la tolleranza zero sugli immigrati (forzando in nome dell’accordo le eventuali resistenze di Mattarella) e al tempo stesso ritagliarsi un ruolo meno esposto in un governo a rischio e dal quale potrebbe essere utile in qualsiasi momento ritrarsi se le cose si mettessero male.

La trattativa sui nomi non è comunque solo una partita a due: il presidente della Repubblica ha già fatto capire esplicitamente che almeno sui dicasteri chiave come Economia e Esteri farà valere le sue prerogative riservandosi l’ultima parola. In lizza dunque personalità esterne e di riconosciuta competenza, aliene da avventurismi sovranisti o no-euro: per questo Giampiero Massolo, ex ambasciatore alla guida di Fincantieri, è il nome che più è tornato a circolare proprio per gli Esteri, dopo che una sua candidatura a premier era stata caldeggiata soprattutto dalla Lega quando ancora si pensava a un premierato neutrale, terzo.

La Lega si riterrebbe soddisfatta anche con Giorgetti vice di Di Maio come sottosegretario alla presidenza del Consiglio, oppure affidandogli un altro dicastero economico come lo Sviluppo o le Infrastrutture. Anche quello dell’Agricoltura fa parte delle mire leghiste per controllare un presidio del “made in Italy”. I 5 Stelle prenotano invece il Ministero della Giustizia, Alfonso Bonafede è quello con più chance.