ROMA – Matteo Salvini rilancia la proposta della leva obbligatoria per tutti: sei mesi da dedicare al servizio civile o militare.

Fino al 2004 nel nostro Paese il servizio militare è stato obbligatorio, per ben 144 anni. “Buon 157esimo anniversario agli uomini e alle donne del nostro Esercito. Reintrodurre sei mesi di servizio militare e civile, per reinsegnare a ragazze e ragazzi a convivere, a rispettarsi e rispettare le regole. Si può fare”, ha scritto oggi il leader della Lega.

Non è d’accordo il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri: “L’Esercito, come le altre Forze Armate, deve essere formato da professionisti, da personale ben addestrato e qualificato, il cui ruolo deve essere sempre di più riconosciuto in termini normativi ed economici. Il tempo della leva obbligatoria è superato da anni. Riproporla, in qualsiasi forma, non servirebbe né alla Difesa né ai nostri giovani. Non si tornerà indietro. Nessuno ci riuscirà. E sarebbe peraltro un danno per le qualità e le competenze che oggi servono alla nostra difesa”.

