ROMA – Dopo 23 anni la famosa canottiera bianca di Umberto Bossi ecco i boxer attillati di Matteo Salvini.

Tutte le notizie di Blitzquotidiano in questa App per Android. Scaricatela qui

Tutte le notizie di Ladyblitz in questa App per Android. Scaricatela qui

“Diva e donna”, in edicola giovedì, pubblica infatti in esclusiva le immagini della recente vacanza del leader della Lega sull’isola di Ischia: qui, dove si è rilassato con la compagna Elisa Isoardi, Salvini è apparso come non si era mai visto prima, in totale libertà con indosso solo un indumento intimo che riporta subito alla memoria quel famoso look di Bossi diventato quasi un simbolo del “leghismo”. Bossi era in slip e canottiera, Salvini in boxer e a torso nudo, con sigaretta in bocca. CLICCA QUI PER GUARDARE LA FOTO.