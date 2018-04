ROMA – Matteo Salvini prende in giro Luigi Di Maio e il Movimento 5 Stelle dopo le elezioni in Friuli Venezia Giulia: il leader della Lega (primo partito alle Regionali) ha postato su Facebook una eloquente foto con un 2 di picche. Il candidato grillino è arrivato terzo, dietro anche a quello del centrosinistra, mentre la Lega è stata in assoluto il primo partito.

“Dopo i molisani, anche donne e uomini del Friuli Venezia Giulia ringraziano il Pd per l’egregio lavoro svolto, e salutano Di Maio & Compagni. Grazie!!!!! Andiamo a governare io sono pronto!”, scrive il segretario della Lega.

Ovviamente soddisfatto il neo governatore Massimiliano Fedriga, intervistato su Radiouno alla trasmissione Gioco a Premier: “Il clima era buono, ma nessun sondaggio dava questi numeri: vedere la Lega con la più alta percentuale della storia dà un’enorme soddisfazione anche perché io sono anche il segretario regionale: un simile successo non era mai accaduto”.