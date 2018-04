ROMA – Il piccolo Dylan esce dal coma, Salvini dà il merito a Dio: “Qualcuno c’è lassù”.

Salvini parla della storia di Dylan, il bimbo risvegliatosi dopo un anno di coma nel giorno in cui i genitori stavano per staccargli la spina, per ribadire la sua visione della fede. “Fantastico – scrive il candidato premier – Notizie come questa ti fanno capire quanto siano importanti scienza e ricerca, ma evidentemente anche che esiste Qualcuno più su“. La “Q” maiuscola non è un errore ortografico. Ma una scelta. Salvini pensa a Dio.

Come scrive Giuseppe De Lorenzo per Il Giornale: