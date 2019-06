Matteo Salvini: "In Rai hanno dato incarichi alle amanti..."

ROMA – “In Rai hanno dato incarichi alle amanti”. In un video in diretta sulla sua pagina Facebook, il ministro degli Interni Matteo Salvini parla un sistema televisivo pubblico da riformare per evitare gli sprechi di denaro fatti nel corso degli ultimi anni. Poi l’attacco sui alcuni metodi di selezione-assunzione…

“È arrivato il momento del vero cambiamento, tagliando i maxi-stipendi, ridiscutendo il modello organizzativo della Rai – ha detto il leader della Lega e Ministro dell’Interno nel suo video in diretta su Facebook – e premiando i lavoratori interni che sono eccellenti e non capisco perché ci si debba affidare ad agenti esterni a produzioni esterne, magari al cugino, l’amico, l’amante. No, portiamo il merito anche nella Rai”.

“Ridiscutere anche il modello organizzativo della Rai premiando i tantissimi lavoratori interni che sono professionisti eccellenti e non si capisce perché occorra sempre affidarsi ad agenti e produzioni esterne da milioni e milioni perché magari tizio è amico di caio. Merito anche nella Pubblica amministrazione e nella Rai. Chi non fa assolutamente nulla dovrebbe poter essere licenziato”, dice ancora Salvini. “Sarà facile farlo? No, ma a noi le cose facili non piacciono”, aggiunge.