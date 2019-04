ROMA – Ore 20. Matteo Salvini sui social esprime solidarietà “al popolo di Parigi” per l’incendio della cattedrale di Notre-Dame. Ore 21. Salvini dal suo studio scrive: “Mamma mia che giornata… Non si molla di un centimetro!”. Poi è tempo di una bella diretta Facebook. Passano le 21 e Salvini, questa volta solo su Instagram, tiene a farci sapere che dopo una giornata pesante ora è tempo di… “Grande Fratello”. Questa la cronaca dei post pubblicati ieri sera da un ministro degli Interni.

“Dopo una giornata impegnativa – scrive Salvini – e a tratti complicata, fra problemi, processi e soluzioni, mi concedo qualche minuto di relax…😊 Vi abbraccio Amici. #grandefratello”.

Notre-Dame o Grande Fratello in fondo che importa? Basta entrare tra le parole più chiacchierate no? E Salvini o chi per lui, da bravo segugio, annusata la parola chiave passa con tranquillità da Notre-Dame al “Grande Fratello”. L’argomento non importa. Importa che l’argomento sia popolare. E che Salvini sia dentro il trend, la chiacchiera di quell’argomento. Semplice.

“Con 800 anni di storia che bruciano lei guarda il Grande Fratello…” scrive qualcuno sotto al post. Ma ormai è tardi. Salvini probabilmente del “Grande Fratello” non sa nulla. Ma il leader della Lega ormai si è fatto spazio anche nel trend del “Grande Fratello”. E così anche ieri, tra Notre-Dame e “Grande Fratello”, il ministro si è assicurato qualche like e qualche fan in più.