Matteo Salvini torna sul Green pass e questa volta si oppone all’ipotesi del Governo di rendere obbligatoria la vaccinazione ai docenti (ma non solo) a partire dal 12 settembre: “Green pass a scuola? Non scherziamo, piuttosto dobbiamo continuare a vaccinare gli anziani e le persone fragili”.

Vaccini e scuola, le parole di Salvini

Poi chiude la strada a ogni ipotesi di somministrazione ai 12enni. “Il vaccino salva la vita e questo è fuori discussione ma dico no nell’obbligare i bimbi di 12-13 anni alla vaccinazione”. Per questa fascia di età, sostiene il leader della Lega, si potrebbe utilizzare “l’autocertificazione” per attestare che i bambini non hanno il Covid o il test salivare.

Salvini sul Green pass e le discoteche chiuse

Salvini ha poi commentato la scelta di rendere obbligatorio il Green pass nei bar e ristoranti al chiuso: “A ristoratori, albergatori e baristi non possiamo chiedere di diventare controllori o poliziotti”. Poi ha invocato nuovamente l’apertura delle discoteche, al momento chiuse: “Il settore delle discoteche resta chiuso senza motivo. Così sa che succede? Si premiano l’illegalità, i rave party abusivi, si premiano droghe e psicofarmaci. Mi domando perché punire i giovani e migliaia di imprenditore del settore”. Infine ha ribadito: ”A differenza di altri, come qualche giornalista e politico, io non ho saltato la fila, non mi sono vaccinato perché lo dice Draghi. Quello che faccio, lo faccio per mia scelta, ma non posso imporre agli altri di vaccinarsi”.