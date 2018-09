CERNOBBIO – Matteo Salvini sta per diventare zio: lo ha annunciato lo stesso ministro dell’Interno al Forum di Cernobbio.

“Oggi per me è una giornata importante” ha aggiunto ironizzando sul fatto che è “la prima giornata da vicepresidente del governo indagato per rapimento aggravato”. E poi è importante “perché mia sorella è in sala parto all’ospedale Buzzi di Milano: diamo una mano alla demografia del Paese”.

Salvini è già padre (ha un figlio da una relazione precedente a quella attualmente in corso con Elisa Isoardi) e proprio pochi giorni fa è stato al centro di un curioso episodio sul tema famiglia. Durante il Berghem Fest, qualcuno dal pubblico ha lanciato una provocazione, urlando “Matteo, facci un figlio“. Sono note le posizioni salviniane sulla famiglia, anzi sulla famiglia tradizionale.

Il ministro aveva glissato, rispondendo con una battuta: “In questo momento preferirei una crisi di governo”. Una risposta strana per uno strenuo difensore dei valori della famiglia tradizionale e per un fidanzato che non si vergogna di mostrare su social e giornali il proprio amore (apparentemente a gonfie vele) con Elisa Isoardi.