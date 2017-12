ROMA – “L’ex ministro dell’Ambiente Altero Matteoli? Un uomo di merda mort e bbuon! Un ignorante di rara fattura”. Hanno suscitato sorpresa e indignazione le parole che ha scritto a proposito di Altero Matteoli (morto lunedì in un incidente stradale) l’ex parlamentare verde Stefano Apuzzo, ex Pd, oggi esponente di Liberi e uguali e assessore comunale a Rozzano, grosso centro (42mila abitanti) alle porte di Milano. In un post pubblicato su Facebook Apuzzo ha definito l’ex ministro Matteoli “un ignorante”.

“Le dichiarazioni di Apuzzo sono incommentabili e miserabili – ha detto il capogruppo milanese di Forza Italia Gianluca Comazzi – L’odio della sinistra nei confronti degli avversari politici non si ferma nemmeno davanti alla morte. Come può questo personaggio avere ruoli di responsabilità istituzionale? Il sindaco di Rozzano gli ritiri immediatamente le deleghe”.

Come scrive Il Giornale l’assessore in seguito ha cancellato le sue parole ma senza scusarsi: “Pentito mai – ha spiegato – ho tolto il commento perché era inopportuno e fuori luogo, ma era una battuta in napoletano, il concetto è che anche se qualcuno è morto non può essere santificato. L’ho fatto a cuor leggero e pensandoci bene non è elegante, ma di altri non lo avrei scritto”.