ROMA – Mattia Mor, 36 anni, è candidato con il Pd alla Camera, collegio Milano 3. L’ex Grande Fratello, in cui fu concorrente nella decima edizione, si descrive al Corriere come un non politico di professione “ma il Pd ha voluto valorizzare il mio impegno civico”.

È molto vicino a Matteo Renzi e in tanti, nelle ore convulse delle liste dem, avevano collegato la sua candidatura con la esclusione di Lia Quartapelle, giovane e attivissima esponente del Pd milanese anche lei candidata in extremis.

Nel 2013 Mor tornò in tv a Piazzapulita su La7, ospite di Corrado Formigli in qualità di giovane manager e imprenditore dove litigò con Daniela Santanchè in diretta.