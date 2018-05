ROMA – “Ho consegnato la mia lettera di dimissioni da parlamentare una settimana fa per motivi personali” , ha dichiarato Maurizio Crosetto, deputato e dirigente di primo piano di Fratelli d’Italia. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] “Al fine di evitare inesistenti interpretazioni politiche o retroscena fantasiosi, ribadisco che è una scelta dovuta a motivi esclusivamente personali”.

Crosetto ha insistito nel negare qualsiasi tipo di dissenso politico dalla linea del partito. “Mi dispiace perché avrei voluto partecipare e impegnarmi in prima persona in questa fase politica che ritengo sarà molto interessante e importante per il Paese”, ha aggiunto.

Il 5 aprile scorso Crosetto aveva postato una sua foto direttamente dal letto di ospedale dove era ricoverato per degli esami: “Mi sa che mi tocca saltare le consultazioni al Quirinale”, scriveva il simpatico deputato, qualità che anche gli avversari politici gli riconoscono tutti.