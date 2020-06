ROMA – Minacce di morte al senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri. Lo rende noto lo stesso politico attraverso un comunicato del proprio ufficio stampa.

“Il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri ha denunciato presso il Comando Carabinieri del Senato la ricezione di una lettera anonima, proveniente da Padova, contenente esplicite e ripetute minacce di morte“

Minacce a Gasparri: non è la prima volta

“Non si tratta purtroppo di un caso isolato – prosegue il comunicato – in quanto anche nei mesi scorsi il senatore aveva ricevuto missive intimidatorie”.

“Gasparri ha comunque precisato che non si lascerà intimidire da questi episodi ma che proseguirà il suo lavoro come sempre a servizio dei cittadini e del Paese, soprattutto in un momento delicato come quello che stiamo vivendo”.

Il precedente su Twitter nel 2016

Nel gennaio del 2016, quando era vicepresidente del Senato, Gasparri era stato minacciato su Twitter da un utente anonimo che gli aveva augurato “due pallottole nelle ginocchia”.

Anche in quel caso l’ex ministro del governo Berlusconi aveva sporto denuncia al Comando dei Carabinieri.

Il 4 luglio Gasparri in piazza

Gasparri ha annunciato che il 4 luglio sarà in piazza per la manifestazione del centrodestra.

“Forza Italia parteciperà alla manifestazione romana del centrodestra del 4 luglio che certamente potrà essere ampliata, tenendo conto delle regole sulla distanza ma anche della capienza di Piazza del Popolo”, ha dichiarato.

“Quel luogo può contenere diverse migliaia di persone e certamente, dopo le sollecitazioni che tutti abbiamo avanzato agli organi competenti, a Roma potranno incontrarsi diverse migliaia di persone per contestare le politiche del governo che sta abbandonando i cittadini al loro destino in un momento particolarmente drammatico. In Piazza del Popolo ci potranno essere, a nostro avviso, anche più di cinquemila persone”. (Fonte: Ansa)