Maurizio Martina è stato nominato consigliere speciale e vicedirettore generale aggiunto della Fao.

Lo ha reso noto lo stesso ex ministro dell’Agricoltura ed ex segretario del Pd, con un post su Facebook.

“Lascerò le mie responsabilità politiche e istituzionali nazionali per iniziare l’esperienza in Fao come Special advisor e vicedirettore generale aggiunto”.

“Nei prossimi giorni si aprirà per me un nuovo capitolo d’impegno”.

E il governo per aver seguito la proposta tramite il prezioso lavoro del ministro degli Esteri e della Farnesina oltre che della nostra Rappresentanza permanente”.

Ringrazio il direttore QU Dongyu per la fiducia.

“Si tratta davvero di un capitolo d’impegno affascinante e ambizioso”.

In questi anni ho sempre cercato di dare il massimo per supportare, a livello nazionale e non solo, una nuova visione delle responsabilità che ci riguardano sui temi cruciali della sovranità e della sicurezza alimentare legati all’equità dello sviluppo agricolo, alla dignità delle persone coinvolte, alla resilienza dei territori”.

“L’esperienza di Expo 2015 e il lavoro al ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali nella scorsa legislatura mi hanno consentito di sviluppare ancora meglio competenze e di arricchire il mio bagaglio su questo fronte.

Che si trattasse della lotta al caporalato o della difesa del reddito dei nostri agricoltori mi sono sempre fatto guidare da alcuni principi inderogabili.

Ora – sottolinea – si apre per me la possibilità di continuare questo impegno al servizio di una straordinaria esperienza multilaterale come la FAO lavorando sui temi dell’agenda G20, del prossimo Food Summit promosso dall’ONU e sul progetto della Food Coalition presentato proprio dall’Italia” (fonte AGI).