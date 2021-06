Melania Rizzoli chi è: età, altezza, malattia, marito, figli, vita privata, Instagram, dieta, vero nome. Melania Rizzoli è un medico, scrittrice e politica italiana. E’ famosa per aver soprattutto per aver divulgato la battaglia contro il cancro. I suoi libri sono best seller.

Dove e quando è nata, età, altezza, vero nome: biografia di Melania Rizzoli

Melania De Nichilo Rizzoli (suo vero nome all’anagrafe) è nata a Roma il 31 maggio 1956. Allo stato attuale ha dunque 66 anni. E’ del segno zodiacale dei Gemelli. La sua altezza dichiarata è di circa 1,68 metri.

Si è laureata in Medicina e Chirurgia presso l’Università degli Studi di Roma La Sapienza nel 1980, specializzandosi in Medicina Interna presso lo stesso Ateneo nel 1985. Si è a lungo occupata, durante la sua attività di medico chirurgo, di oncologia e di malattie metaboliche. Fa parte dal 2014 della Fondazione Italia USA.

Marito Angelo, figli e Instagram: la vita privata di Melania Rizzoli

Melania è stata la moglie dell’imprenditore Angelo Rizzoli dal 1991 al 2013, anno della sua morte. La coppia ha avuto due figli, Arrigo (nato nel 1991) e Alberto (nato nel 1993).

Il marito Angelo, malato sin dall’adolescenza di sclerosi multipla, è morto nel 2013 a causa del degenerare delle sue condizioni di salute.

Melania Rizzoli ha un profilo ufficiale su Instagram: qui posta soprattutto immagini relative alla propria attività professionale e alla sua vita pubblica.

Melania Rizzoli, la malattia e i libri

Ha redatto alcuni libri sulla malattia che ha combattuto (e vinto). I libri spiegano con taglio divulgativo tematiche anche molto complesse.

Nel 2012 è autrice del libro Se lo riconosci lo eviti. Con taglio divulgativo ma con la solidità del medico, illustra le diverse patologie neoplastiche che possono insorgere, indagandone i sintomi e le possibili diagnosi e terapie. Il libro nasce dalla personale esperienza dell’autrice, come paziente e come medico, che la induce a credere nel valore della prevenzione e della conoscenza. Lo fa utilizzando anche le analoghe esperienze di personaggi famosi del mondo dello spettacolo e della politica.

Nel 2010 è autrice del saggio Perché proprio a me? Come ho vinto la mia battaglia per la vita, con la prefazione del prof. Umberto Veronesi.

La carriera politica di Melania Rizzoli: quale partito

Nel 2008 Melania si candida alle elezioni politiche con il Popolo della Libertà nella circoscrizione Lazio 1, e viene eletta deputata. Dal 22 maggio 2008 al 14 marzo 2013 ha fatto parte della Commissione Affari Sociali e, dal 24 marzo 2009 al 14 marzo 2013, della Commissione parlamentare di inchiesta sugli errori in campo sanitario e sulle cause dei disavanzi sanitari regionali.

Nel 2014 si candida alle Elezioni europee con Forza Italia nella Circoscrizione Italia centrale ma, nonostante 5.619 voti, non viene eletta.

Alle elezioni politiche italiane del 2018 viene ricandidata alla Camera dei Deputati nel collegio plurinominale Liguria – 01 (Liguria ponente), ma non viene eletta. Il 29 marzo dello stesso anno viene nominata dal neopresidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, assessore regionale all’Istruzione, alla Formazione e al Lavoro.

I consigli di Melania Rizzoli sulla dieta

Melania Rizzoli è una grande esperta di dieta. Ne parla spesso nei suoi articoli su Libero. In particolare, sconsiglia le diete che escludono totalmente carne e zuccheri. E’ fermamente convinta che una dieta bilanciata possa aiutare (almeno in parte) a prevenire alcuni tipi di malattie. O almeno abbassa le probabilità che tali malattie possano manifestarsi.