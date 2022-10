Scoppia un caso sulla foto rubata di un appunto di Berlusconi al Senato in cui Giorgia Meloni è definita “supponente, prepotente, arrogante e offensiva”. La foto pubblicata in esclusiva da Repubblica.it alza la tensione tra Forza Italia e Fratelli d’Italia.

Meloni a Berlusconi: “Negli appunti manca la parola non ricattabile”

Nella serata di ieri, venerdì 14 ottobre, a rispondere è la stessa Meloni: “Mi pare che tra quegli appunti mancasse un punto e cioè ‘non ricattabile’“, ha detto uscendo dalla Camera.

In precedenza era stato il neopresidente del Senato Ignazio la Russa a intervenire: “Io credo che il presidente Berlusconi dovrebbe dichiarare quello di cui io sono quasi certo, che quella foto è fake, però deve dichiararlo lui non lo posso dire io”.

Le parole di Berlusconi dopo il no alla Ronzulli

Il foglietto di appunti di Silvio Berlusconi è stato messo sul banco dal cavaliere dopo che aveva incassato il no a Ronzulli ministra e aver mandato a quel paese La Russa, scrive Repubblica.it. Nell’appunto c’è anche scritto: “Giorgia non ha disponibilità ai cambiamenti, è una con cui non si può andare d’accordo”.

Cosa accade ora: nuove elezioni o Governo senza ministri di Forza Italia?

Ignazio La Russa, uno che conosce molto bene Giorgia Meloni, spiega cosa farà ora la probabile neo premier. La Meloni vuole far nascere un governo “senza diktat”. Il problema diktat però c’è eccome. Ed anche il problema legato ai nomi dei ministri rimane sul tavolo. “Piuttosto che cedere lei molla” spiega il neopresidente del Senato.

Se continueranno ad arrivare diktat da Forza Italia (la Lega, a quanto pare, Meloni ha deciso di accontentarla dando loro la presidenza della Camera e un ministro di peso a Salvini ndr), Meloni si dice pronta a chiedere il voto. In Fratelli d’Italia c’è anche l’idea di escludere dai posti di governo i senatori di Forza Italia che non hanno votato La Russa, ossia tutti ad esclusione della Casellati.

“Solo se la maggioranza è coesa può nascere un governo serio” avrebbe detto in queste ore. La leader di Fratelli d’Italia non vuole essere quindi commissariata ed è furiosa. Queste le sue parole riportate dal Corriere della Sera: “Io vado avanti sulla mia strada, non mi faccio piegare, non mi faccio imporre nulla. So quello che devo fare e come farlo, nei prossimi terribili mesi che ci aspettano, e sarà decisivo iniziare bene se vogliamo durare. Ma posso farlo solo con una squadra coesa, di gente capace, su cui posso contare e di cui posso fidarmi. Altrimenti inutile anche solo cominciare”.

Il tutto avviene proprio mentre Forza Italia minaccia di proporre il nome di un premier alternativo al Quirinale al suo posto. La scelta potrebbe portare ad alcune conseguenze a cascata: a quel punto infatti, Sergio Mattarella dovrebbe verificare se la leader di Fdi abbia i numeri per avere l’incarico. Oppure conferirle soltanto un incarico esplorativo.

Il totoministri

Intanto il totoministri va avanti. E i ministri di Forza Italia risultano essere ancora in squadra. L’Ansa scrive che Giancarlo Giorgetti all’Economia è l’unico punto fermo. Assai probabile anche Antonio Tajani alla Farnesina. Il prefetto Matteo Piantedosi quasi certamente siederà al Viminale. Sulla Giustizia, Berlusconi vuole la Casellati. Meloni punta invece sull’ex pm Carlo Nordio. e per l’ex presidente del Senato immagina il ministero della Pubblica Amministrazione.

Il più accreditato alla Difesa è Adolfo Urso di FdI. Al partito della premier andrebbe pure il ministero dell’Istruzione, anche se finora non circolano nomi. Lo Sviluppo economico dovrebbe andare a Guido Crosetto. Giovanbattista Fazzolari potrebbe essere invece il nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio o il ministro per l’attuazione del programma.

La Lega porterebbe a casa Matteo Salvini alle infrastrutture. Gian Marco Centinaio andrebbe all’Agricoltura e Roberto Calderoli alle Riforme. Anna Maria Bernini andrebbe invece all’Università e Paolo Zangrillo (o Guido Bertolaso) alla Salute.

Resta da capire anche chi sarà vicepremier. Uno è Salvini. L’altro spetterebbe a Forza Italia. Ma potrebbero esserci sorprese così come sui ministri azzurri.