BOLZANO – Maria Elena Boschi “ha il fisico e il passo giusti” per camminare e per salire, “non solo fra le vette”. Parola dell’alpinista più famoso d’Italia, l’altoatesino Reinhold Messner che all’indomani dell’annuncio della candidatura della sottosegretaria alla Presidenza del Consiglio nel collegio di Bolzano svela come la scelta di fare correre la Boschi all’ombra delle Alpi sudtirolesi sia stata decisa in quello che è già stato ribattezzato il “patto del trekking”. In un’intervista a Repubblica, il celebre alpinista racconta che durante l’estate scorsa è stato raggiunto telefonicamente dal presidente della provincia autonoma di Bolzano, Arno, Kompatscher, per una richiesta molto particolare: accompagnare in montagna Maria Elena Boschi.

“Io penso molto prima di accettare di andare con qualcuno in montagna – confessa – Mi sono documentato, Zeller mi ha assicurato che dal tavolo della Boschi sono passate leggi fondamentali per l’autonomia altoatesina. Dopo averla conosciuta confermo che è simpatica e che ha il fisico giusto per camminare e per salire, non solo fra le vette.”