ROMA – Dopo quattro giorni di mare grosso con onde alte due metri, la nave dell'Ong Sea Watch ha ricevuto l'autorizzazione del ministero dell'Interno ad attraccare a Reggio Calabria. Più di duecento profughi salvati in mare, disidratati, ridotti allo stremo, sbarcheranno dunque in Italia, nonostante l'arrivo del ministro Salvini che aveva promesso zero sbarchi e pugno di ferro sull'accoglienza, a cominciare dalle Ong internazionali. Ci ha provato – lo scrive Alessandra Ziniti su Repubblica – tre giorni fa, saputo del salvataggio, a verificare se c'erano le condizioni per negare l'approdo in Italia.

In effetti la sala operativa della Guardia costiera di Roma ha coordinato le operazioni di soccorso in mare e per far dirigere la nave verso le coste italiane, ma solo oggi il ministero ha concesso l’autorizzazione ad attraccare a Reggio Calabria.