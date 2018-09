ROMA – E’ scontro all’interno del Movimento 5 Stelle sui migranti. “Per fortuna – dice il vicepremier Luigi Di Maio – oggi non ci sono più Ong nel Mediterraneo perché le operazioni devono farle le autorità competenti”. Ma il presidente della Camera Roberto Fico, in serata, contraddice Di Maio: “L’Italia deve salvare tutte le vite in mare – ha dichiarato il presidente della Camera alla festa di Mdp – se è in grado bene, se no deve chiedere aiuto a tutti”.

Fico poi se la prende con Orban: “Per me – ha detto Fico, riferendosi in modo indiretto alla chiusura dei porti e al divieto di sbarco voluti da Salvini durante il caso della nave Diciotti – tutte le navi devono poter entrare nei porti e le persone devono poter sbarcare”.

“Il punto centrale – ha sotolineato – è che in Europa vogliamo costruire. I paesi di Visegrad e Orbán non fanno gli interessi degli italiani perché se tu non vuoi accogliere gli immigrati che arrivano in Italia costruisci un Europa chiusa ed egoista”.

Fico poi si dice contrario a tutte le forme di condono: “Sono contrario a qualsiasi condono, comunque lo si chiami”.

“In un paese – ha aggiunto – in cui dai l’idea che puoi evadere o costruire abusivamente perché dopo 10 anni puoi sanare, è chiaro che ogni condono va in questa direzione”.