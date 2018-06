ANCONA – “Mi attiverò con ogni mezzo e attraverso ogni canale per avanzare la proposta di candidatura della Marina Militare e di tutte le componenti che hanno partecipato ai salvataggi al premio Nobel per la Pace“. [App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui –Cronaca Oggi, App on Google Play] Lo ha detto il ministro della Difesa, Elisabetta Trenta, nel suo discorso per la Giornata della Marina ad Ancona: “ve lo meritate e ce lo meritiamo!”, ha aggiunto rivolta ai Marinai, sottolineando che “noi tutti siamo orgogliosi di quello che il Paese ha saputo fare finora per sostenere operativamente l’Europa nella gestione del suo confine meridionale”.

“Auguri alla Marina Militare, auguri agli uomini e alle donne che ogni giorno si impegnano, con grande senso del dovere e spirito di abnegazione, nella difesa degli interessi nazionali in alto mare e ovunque sia necessario. Ci vediamo domani ad Ancona per celebrare questa importante festa, che quest’anno arriva anche in occasione del centenario dell’Impresa di Premuda“. Scrive poi su Facebook il ministro della Difesa Elisabetta Trenta.

“La Giornata della Marina Militare, con il centenario dell’Impresa di Premuda, è un avvenimento unico per tutto il nostro territorio – dice il presidente dell’Autorità di sistema portuale del medio Adriatico Rodolfo Giampieri – Ringraziano lo Stato maggiore della Marina Militare per aver scelto Ancona da dove partì l’Impresa di Premuda, che contribuì a cambiare il corso della Prima Guerra Mondiale”.