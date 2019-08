ROMA – Secondo fonti del Viminale citate dall’Ansa il ministero della Difesa “ha modificato unilateralmente i compiti affidati a coloro che intervengono nell’ambito delle operazioni di pattugliamento”.

Le nuove indicazioni, formalizzate ieri, per gli assetti militari in azione nel Mediterraneo centrale “denotano un chirurgico ma significativo arretramento rispetto a quanto concordato per il contrasto dell’immigrazione clandestina”.

“Sono le prime prove tecniche di inciucio Pd-5Stelle sulla pelle degli Italiani?”, si chiede Salvini. L’impostazione delle nuove indicazioni operative del ministero guidato da Elisabetta Trenta, (le precedenti erano del 9 agosto scorso) “depotenzia pesantemente alcune forme di collaborazione tra gli assetti militari e gli apparati dello Stato, in primis l’Interno, finalizzate all’azione di contrasto e di repressione nei confronti dei trafficanti di esseri umani e dei loro complici”, fanno notare infine le fonti del Viminale. (fonte Ansa)