VARSAVIA – Il ministro dell’Interno, Matteo Salvini, non torna indietro sulla questione migranti e si siederà al tavolo con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, mantenendo la linea dura e facendo pesare che sull’accordo sulla distribuzione anche in Italia dei migranti sbarcati dalle navi ong Sea Watch e Sea Eye a Malta non è stato consultato. Lo ha spiegato lui stesso durante l’incontro con gli imprenditori italiani a Varsavia, in Polonia.

“Dirò quel che penso, poi ognuno si assumerà la sua responsabilità”, ha spiegato. “Io non autorizzo niente, vediamo se arrivano…”, ha aggiunto, “non è un problema se sono 8 o 88, il fatto è che l’Europa aveva promesso di ricollocare i migranti arrivati in estate e non lo ha fatto”.

E’ uno scontro che non si placa all’interno del governo, tanto che è stato convocato un vertice nella notte tra Salvini, Di Maio e Conte. “Magari arriveranno in Italia in parapendio…”, ha ironizzato il vicepremier, riprendendo le parole di Conte che martedì aveva detto che li avrebbe fatti arrivare in aereo, se non potevano sbarcare. “Non controllo lo spazio aereo ma io l’aereo lo uso per fare i viaggi. Chi arriva lo deve fare con i documenti” e attraverso “organizzazioni e ong serie e perbene”.

Il responsabile del Viminale non arretra dunque di un millimetro. Anzi fa trapelare la sua irritazione per come si è mosso il presidente del Consiglio, con il quale restano divergenze. “Ci sono posizione diverse”, ha sottolineato. Distanza anche con il collega vicepremier Luigi Di Maio.

Con il vicepremier M5s “mi inconterò per parlare di reddito di cittadinanza perché senza l’aumento dei fondi per le pensioni di disabilità io il reddito di cittadinanza non lo voto”. Il nodo sull’immigrazione blocca anche la nomina della Consob (“Minenna l’uomo giusto? Io non ne ho parlato”, afferma Salvini) e le altre questioni sul tavolo.

“Non è una partita mia – premette il titolare del Viminale – è una partita di civiltà, perché fino a quando aiutiamo gli scafisti e le ong, loro continueranno ad arricchirsi. E’ una questione di principio”. Il governo non rischia, ha premesso il segretario leghista, ma la ‘querelle’ va risolta. “Io non cambio idea. Cedere alle pressioni e alle minacce dell’Europa e delle ong è un segnale di debolezza che gli italiani non meritano”, rilancia. Dicendosi contrario al criterio della distribuzione e trovando punti d’incontro con il governo polacco sulla necessità di proteggere i confini esterni. “Ribadirò al presidente del Consiglio che aspettiamo i paesi europei. Perché altri se ne fregano e noi dobbiamo correre?”, si chiede Salvini. Per la serie “Buoni sì, fessi no”.