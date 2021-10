Il sindaco di Milano Belle Sala vara la nuova giunta a tempo di record a meno di una settimana dalla sua rielezione avvenuta al primo turno con il 57,73% delle preferenze e 277.478 voti.

Aggiornamento delle 18,06

Si tratta di una giunta formata da sei donne e sei uomini, parità assoluta quindi tra i due generi.

Milano, Beppe Sala vara in tempi record la nuova guinta: al Pd 6, 2 civici, 2 tecnici, 1 riformista, 1 verde

Sarà formata da 12 assessori: 6 del Pd, 2 civici, 2 tecnici, 1 riformista, 1 verde. L’unico nome ancora da svelare è l’assessore all’Urbanistica, un tecnico, il cui nome resta ancora top secret. Le altre caselle sono tutte state riempite. Ecco l’elenco completo, partendo dai sei assessori del Pd.

Anna Scavuzzo (Pd) è la vicesindaco con delega all’Educazione

Pierfrancesco Maran (Pd, recordman nelle preferenze) guiderà un assessorato che accorpa Casa e Lavori pubblici

Lamberto Bertolè, presidente uscente del Consiglio comunale, andrà alle Politiche sociali

Gaia Romani, tra le più votate tra i democratici, esordirà in Giunta con la delega a Partecipazione, Decentramento e Pari opportunità

Elena Buscemi, due mandati in Comune alle spalle, giuderà l’assessorato alle Attività produttive

Filippo Barberis, capogruppo uscente del Pd, andrà alla Mobilità-

Ci sono poi altri tre nomi che restano in corsa. e che potrebbero rientrare nel toto – assessori. tra questi c’è Marco Granelli, l’assessore uscente alla Mobilità: se non riuscirà a entrare nell’esecutivo andrà alla presidenza del Consiglio comunale. Il secondo è quello di Beatrice Uguccioni che potrebbe guidare la Sicurezza e Arianna Censi, vicepresidente uscente della Città metropolitana.

Gli altri assessori non Pd

La lista civica Sala potrebbe portare in giunta i capolista eletti Emmanuel Conte che potrebbe finire al Bilancio e la giovane Martina Riva che potrebbe occuparsi di Sport e Giovani. In panchina resta per il momento l’assessore uscente Gabriele Rabaiotti.

I Verdi Europei, Elena Grandi di dovrebbero occupare di Ambiente. I Riformisti per Sala dovrebbero essere rappresentati nell’esecutivo da Alessia Cappello di Italia Viva. Resta però in corsa anche Giulia Pastorella di Azione come possibile sostituta.

La Giunta avrà infine due tecnici. Il primo nome è già emerso e si tratta di Tommaso Sacchi, attualmente assessore alla Cultura a Firenze. Anche a Milano dovrebbe occuparsi di Cultura. Sacchi ha già lavorato all’interno dell’amministrazione comunale milanese durante la Giunta Pisapia, quando era un collaboratore dell’allora assessore alla Cultura Stefano Boeri. Il secondo tecnico resta invece top sicret, almeno per il momento.