ROMA – Schiene nude, top scollati, gonne corte, braccia scoperte, trasparenze vedo non vedo… Il deputato di Fratelli d’Italia, Federico Mollicone, 48 anni, ha collezionato un po’ di foto di sue colleghe alla Camera per le quali il decoro istituzionale sarebbe un optional, soprattutto rispetto agli onorevoli maschi cui è prescritta la giacca in Aula.

“Benvenuti a Montecitorio Beach”, ha esordito nel suo post di denuncia su Facebook: Mollicone ne fa una questione di uguaglianza di genere, tanto è vero che le foto collezionate gli sono arrivate (i deputati si scambiano foto di colleghe?) in segno di solidarietà dopo che il presidente di turno dell’assemblea gli aveva intimato di rimettersi la giacca che aveva tolto come forma di protesta politica.

“Ognuno si veste come preferisce”, scrive Mollicone, “ma se gli uomini — giustamente — non possono stare in aula senza giacca, credo che anche le colleghe possano indossare almeno una camicetta o una maglietta”. (fonte Corriere.it)