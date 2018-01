ROMA – “Di Battista ci critica per Casini? Pensi alla destra che rappresenta”. Monica Cirinnà è intervenuta ai microfoni di ECG, il programma di Radio Cusano Campus. La senatrice del Pd ha parlato di questa campagna elettorale: “Il clima è positivo nel Lazio, la candidatura di Zingaretti è fortissima e l’unione delle forze di sinistra è fortissima, avremo un buon governo per i prossimi cinque anni in questa Regione. Spero che quello che sta accadendo nel Lazio rappresenti un punto di partenza nei rapporti tra Pd e Liberi e Uguali. Crediamo negli stessi valori e negli stessi principi, non abbiamo motivi che ci separino per quanto riguarda gli ideali”.

Su Casini: “Di Battista ci attacca perché candidiamo un democristiano? Pensi a sé e al suo essere contiguo con la destra, come M5S di fatto è. Lui ha anche un padre che arriva dal MSI, parli per sé e per la destra che rappresenta. Non abbiamo candidato Casini nel Pd, è il candidato della nostra coalizione a Bologna. Casini è il più possibile lontano da quello che io penso su tanti argomenti, ma se fai una coalizione non puoi maltrattare i tuoi alleati. Vedete cosa accade tra Lega, Fratelli d’Italia e Berlusconi. Loro fanno finta di essere uniti, poi litigano su tutto”.

Sul maiale tra i rifiuti a Roma che ha fatto discutere nei giorni scorsi, la Cirinnà dice: “Io sono animalista, se un maiale passeggia per la città è come se fosse una volpe, un cane randagio. Che differenza c’è tra un maiale e un cane randagio? Il problema è quello dei rifiuti a Roma. Gli animali si avvicinano quando c’è tanto cibo e tanti rifiuti”.