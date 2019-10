ROMA – “Ti auguro un carcinoma polmonare che ti fulmini”. E’ il messaggio che un hater, @Vanitosa95, su twitter indirizza alla senatrice dem Monica Cirinnà.

Che risponde senza scomporsi: “Grazie!! ma stia tranquilla sono stata operata già 2 volte alla mammella sinistra e sono ancora qui. Conosco il dolore e la paura di morire. Piuttosto lei rifletta su quanto odio ha dentro di se, quello si che può farla del male. Io la ignoro felicemente”.

Lo stesso profilo aveva augurato, sabato scorso, un tumore a tutti i partecipanti della Leopolda ed ora, grazie a decine di segnalazioni da parte degli utenti, è stato bloccato.

Monica Cirinnà, solidarietà su Twitter e dalla politica

Monica Cirinnà ha immediatamente ricevuto la solidarietà sullo stesso Twitter, dove 7mila persone hanno messo “like” alla risposta di Cirinnà e oltre 800 la hanno rilanciato, mentre innumerevoli sono state le risposte di incoraggiamento e vicinanza.

“Solidarietà e un grande abbraccio a Monica Cirinna’. Ti conosco bene e so che nessun attacco, nessuna minaccia o insulto ti fermeranno. E noi siamo con te”, ha scritto il segretario del Pd Nicola Zingaretti.

Molti altri esponenti democratici hanno mandato messaggi di vicinanza a Cirinnà, come la senatrice Valeria Valente o il capogruppo alla Camera Graziano Delrio, mentre un “abbraccio” è giunto da Maria Elena Boschi, capogruppo di Iv.

Anche esponenti di partiti del centrodestra hanno fatto sentire la propria voce, come Antonio De Poli (Udc), questore del Senato e Roberto Calderoli, spesso oggetto di altrettanti attacchi di hater, il quale si è augurato “che la Polizia Postale possa risalire a questo individuo e che si possa fargli rispondere in tribunale del male che semina in rete”. “Condivido meno di zero delle idee politiche di Cirinnà – ha aggiunto Calderoli – ma la ammiro per l’energia e la passione che mette nelle sue battaglie, anche se le ritengo sbagliate”.

Fonte: Ansa