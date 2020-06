Montanelli, il vice sindaco di Cerano (Novara): “Sane manganellate per chi ha imbrattato la statua”

Blitz dice

Aerei abolita distanza tra passeggeri, tutti seduti vicino vicino. Dice perché aria cambia ogni tre minuti. In realtà perché aerei se non volano pieni trasporto aereo fallisce. Facevano prima a dirlo sinceramente. Rischio calcolato ma rischio nello stare a bordo, altrimenti certezza di aerei a terra. Dire tutta verità no?