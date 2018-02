Elezioni 2018, Movimento 5 Stelle: i candidati al Senato nei collegi plurinominali

M5S, cioè non si fa pipì contro vento. E’ la Juve campionato elezioni 2018

M5S, cioè non si fa pipì contro vento. A questa regola di comportamento, insieme istintiva e ragionata, si attiene l’informazione e la comunicazione tutta. Il vento d’opinione gonfia vele M5S e quindi tutti gli uomini e le donne di mondo e dabbene non la fanno contro vento. Esempi, uno per tutti, il più professionale: Enrico Mentana e il suo Telegiornale. Ma così fan tutti, appunto d’istinto e di ragione.