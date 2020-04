Movimento 5 Stelle, Mario Giarrusso e Nicola Acunzo espulsi. L’accusa: non hanno restituito parte dei rimborsi

ROMA – Il senatore Mario Michele Giarrusso e il deputato Nicola Acunzo, 43 anni, di professione attore, sono stati espulsi dal Movimento 5 Stelle. Espulsi, tutti e due, per questioni legate alla rendicontazione dei rimborsi.

Il senatore Giarrusso, come racconta Huffington Post, è stato espulso dai 5 stelle per non aver restituito la parte degli stipendi promessa, come hanno fatto i suoi colleghi, e per non essersi impegnato in alcun modo a sanare la situazione, motivando il tutto con l’esigenza di disporre dei soldi per alcune cause legali in corso.

Stessa sorte anche per il deputato, ormai ex Movimento 5 Stelle, Acunzo.