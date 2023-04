Natale di Roma, Gasparri: auguri alla nostra Capitale

Natale di Roma, Gasparri fa gli auguri alla nostra Capitale che, commenta, “merita di più”

“Attualmente l’amministrazione capitolina sembra non avere a cuore le prospettive future della nostra città. Mentre è da apprezzare l’impegno intenso del governo nazionale affinché Roma possa essere, nei prossimi anni, sede di importanti eventi internazionali come l’Expo”, dice ancora Gasparri che continua:

“Ma ci sono già in agenda diversi eventi sportivi e ovviamente la scadenza del Giubileo, che dovranno essere onorati con un grande impegno al servizio della nostra città.

Sarà importante anche dotare, finalmente, la Capitale di quei poteri che una città di questa rilevanza deve avere con la modifica costituzionale di cui sono tra i presentatori e che sono certo sarà presto approvata”, conclude Gasparri.

Dare poteri speciali a Roma capitale per Forza Italia è un obiettivo prioritario, da sempre. Già nel 2018 presentò alla Camera dei Deputati un disegno di legge di riforma costituzionale per dare a Roma i medesimi poteri di una Regione e la proposta è stata ripresentata nella nuova legislatura.

La storia del Natale di Roma

Il primo a dare ufficialità all’anniversario della fondazione di Roma fu l’imperatore Claudio, nel 47 d.C. Ma bisogna aspettare il 1870, dopo la Breccia di Porta Pia, per fare del 21 aprile una ricorrenza riconosciuta in tutta Italia.

La data della fondazione è stata calcolata in base alle computazioni astrologiche di Lucio Taruzio Firmano, un matematico e fisico del I secolo a.C.

Lo storico Marco Velleio Patercolo, avvalendosi dei calcoli di Lucio Taruzio, afferma che “Roma fu fondata il 21 aprile sul Colle Palatino nell’anno della sesta Olimpiade“.

Ed è proprio dal Natale di Roma che deriva l’espressione “Ab Urbe condita”, che significa “dalla fondazione della città” in base alla quale si indicavano gli anni nella capitale, prima dell’adozione del calendario gregoriano.

Natale di Roma 2023,i festeggiamenti per il 2776esimo compleanno durano dal 19 al 23 aprile

Tutti gli appuntamenti ancora validi della Sovrintendenza Capitolina, anche con interpreti in LIS

Il 21 aprile all’interno della mostra VRBS ROMA è stato esposto per la prima volta il vetro dorato con la personificazione della città di Roma, rinvenuto a Porta Metronia nel corso degli scavi per la Metro C.

Si tratta di un’immagine di età imperiale, databile intorno al IV secolo realizzata su foglia d’oro. Rappresenta la città di Roma con l’elmo e la lancia, secondo l’iconografia diffusa. La si potrà ammirare fino al 1° ottobre.

L’immagine è stata utilizzata per la tradizionale medaglia commemorativa, presentata il 21 aprile nell’Aula di Giulio Cesare in Campidoglio.

Sabato 22 aprile: passeggiata sul Monte Testaccio accompagnati dall’archeologo.

Al Museo di Roma (con interprete LIS) ci sarà una visita alla scoperta delle bellezze storico-artistiche di Palazzo Braschi e una caccia ai tesori del museo per i più piccoli.

I Musei Capitolini offriranno una visita tattile, strutturata per accompagnare i visitatori non vedenti e ipovedenti, alla mostra “La Roma della Repubblica. Il racconto dell’archeologia”.

Al Museo delle Mura, in occasione della Giornata Mondiale della Terra, ci sarà una visita guidata dedicata alla mostra fotografica su temi legati agli tsunami: “Bōchōtei – Vite all’ombra del muro”.

Domenica 23 aprile si ripete la visita ai Musei Capitolini ma questa volta con interprete LIS.

22 e 23 aprile, Ab Urbe Condita: alla Villa di Massenzio una immersione nella storia attraverso la ricostruzione della vita pubblica e privata in età romana nei suoi molteplici aspetti.

Ulteriori Informazioni, anche su prenotazioni, biglietti o altro si trovano sul sito della sovrintendenza capitolina