Natale zona rossa tutt’Italia? Duello di Governo: ministri Pd (e Zaia) per la chiusura, Conte e M5S resistono

Blitz dice

Calendario, 12 modelle, 12 nudi e una novità: ogni modella e nudo arricchiti da una mascherina. Mascherina, anche se non volevano, arruolata come un capo di lingerie. Il nome del calendario è Italienza. Pessimo gusto e più di qualcosa che stride, non solo nelle sillabe ostiche e male assortite del nome.