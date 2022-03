Nave Carabiniere, Gasparri: vergognosi e ingrati attacchi a nave Marina Militare. Personaggi violenti e ingrati si celano dietro un pacifismo di facciata

“È vergognoso quanto accaduto a Taranto dove un gruppo di cittadini ha violentemente insultato la nave della Marina Militare ‘Carabiniere”. Ha detto il senatore di Forza Italia Maurizio Gasparri componente della Commissione difesa di Palazzo Madama.

Il commento è riferito all’episodio del pomeriggio del 16 marzo, quando sassi e insulti sono stati lanciati contro la nave Carabiniere al passaggio dal canale navigabile di Taranto.

Il gruppo di persone protagoniste dell’attacco mostrava uno striscione con la scritta: “La guerra la stiamo già pagando: chi con la vita, chi con la fame. No Nato! No Putin!”. I manifestanti hanno urlato “assassini, assassini” e “vergogna”

“Un atteggiamento che non ha alcuna giustificazione e che va condannato”, ha continuato Gasparri.

“Esprimiamo tutta la nostra solidarietà a donne e uomini in divisa, della Marina e non solo, che da sempre sono in prima linea per difendere la pace e la sicurezza non solo dei cittadini italiani ma in ogni parte del mondo.

A maggior ragione, in una situazione come quella che stiamo vivendo, in cui la presenza dei nostri soldati è fondamentale, l’episodio di Taranto lascia sgomenti e consapevoli che ancora una volta dietro un pacifismo di facciata si celano personaggi violenti e ingrati”, ha concluso il senatore.