ROMA – Dopo le parole del presidente della Commissione europea, Jean-Claude Juncker, e quelle del commissario tedesco Gunther Oettinger anche il New York Times spara a zero contro il nuovo governo italiano, definendolo senza mezzi termini "schifoso".

Il prestigioso quotidiano americano ha dedicato un articolo firmato da Roger Cohen al nuovo esecutivo giallo-verde, che definisce “terribile” e “schifoso”, ma che, aggiunge, “alla fine potrebbe essere buono per l’Europa”.

Tuttavia Roger Cohen, l’autore dell’articolo intitolato Applauso al terribile governo italiano, non ha dubbi: i due partiti al governo, la Lega e il M5s, “mettono insieme fanatismo e incompetenza a un livello inusitato. Sono un branco di miserabili sollevati dalla marea antiliberale globale”.

Per farla breve, prosegue l’autore, “non vedo niente nella Lega o nel Movimento 5 stelle diffuso via Internet che non mi disgusti”. Eppure, Salvini e Di Maio “hanno ragione”, sottolinea Cohen: “Sono sulla pista giusta e per questo hanno vinto, proprio come Trump ha vinto perché ha intuito una rabbia che stava filtrando e che troppi liberali avevano ignorato”. L’autore definisce poi una “manovra intelligente” la decisione di non dare il ministero delle Finanze a Paolo Savona: questo “non solo ha salvato la coalizione, ma ha anche rafforzato la democrazia”.