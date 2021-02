Nicola Acunzo, ex m5S e attore Rai che fa parte della commissione vigilanza Rai: si controlla da solo...

Nicola Acunzo è un parlamentare (ex M5S), ma è anche un attore di fiction della Rai, ma è anche un membro della commissione vigilanza proprio della Rai. Insomma Nicola Acunzo recita e controlla i prodotti della Rai, insomma, Nicola Acunzo si controlla da solo.

Nicola Acunzo infatti recita nella fiction di successo della Rai “Il Commissario Ricciardi”. Una grande passione per il cinema, la tv e la recitazione insomma, però il suo facente parte della commissione vigilanza proprio della Rai, ha fatto diventare Acunzo un caso. Soprattutto tra gli appassionati dei conflitti di interesse.

Nicola Acunzo, il Parlamento e la Rai

Nicola Acunzo è uno di quelli che nei giorni scorsi abbiamo imparato a conoscere come “responsabili”. Insomma, uno dei parlamentari protagonisti del tentativo di salvataggio del Conte 2, tramite il gruppo Centro Democratico di Bruno Tabacci a cui ha aderito. Il deputato prima faceva parte del Movimento 5 stelle, ma poi, in seguito ai mancati versamenti dei rimborsi lo hanno costretto a lasciare, lo scorso 20 aprile, insieme al collega Mario Giarrusso. Acunzo, come riporta La Verità, è passato così al Misto e ha ottenuto anche l’incarico di membro della Commissione di vigilanza dei servizi radiotelevisivi.

Acunzo, controllore di sé stesso

Tra i suoi compiti c’è anche quello di nominare componenti del cda della Rai, definire l’indirizzo da seguire nella programmazione, nella pubblicità, definendo i piani di spesa pluriennali. Ma Acunzo come detto è considerato anche un talento della recitazione. Per questo è stato scelto per la fiction Rai “Il commissario Ricciardi”, che va in onda ogni lunedì sera sulla Rai, la stessa tv pubblica su cui proprio lui è chiamato a vigilare.