ROMA – Si terrà martedì 7 maggio alle 17:30 al Caffè Letterario di via Ostiense 95 a Roma l’incontro Europa sociale o social? con il segretario di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni e Vincenzo Vita.

Proprio ieri il politico ha criticato duramente il vicepremier della Lega: “Salvini occhieggia alla storia peggiore dell’Italia , convinto che l’uomo forte possa costruire consenso in un Paese a cui non arrivano risposte per i problemi reali. Il ministro dovrebbe occuparsi della sicurezza dei cittadini, dovrebbe pensare ai solai che crollano sulla testa dei nostri figli altro che dei grembiuli. Invece cerca argomenti di distrazione. È inquietante e grave, visto che a farlo non è solo il leader di una forza di estrema destra, ma un ministro dell’Interno. È il ministro del disordine”.

Fratoianni ha parlato anche del caso Siri, che ormai da settimane agita il governo: “E nonostante sul caso del sottosegretario Siri e sulle troppe ombre l’intensità dello scontro nel governo abbia raggiunto livelli grotteschi, la mia impressione è che questo governo sia destinato a durare. Da un lato, per il M5S il fallimento dell’esperienza di governo sarebbe un punto di non ritorno, non potrebbero certo reinventarsi come forza antisistema. Ma anche per la Lega tornare a un centrodestra con Berlusconi e Meloni – conclude Fratoianni – non è conveniente rispetto a una condizione in cui con il 17% fa quello che vuole e monopolizza la narrazione dell’esperienza di governo”. (Fonte: Ansa)