ROMA – Nicola Zingaretti ha il Coronavirus. Lo ha scritto su Facebook il governatore del Lazio, segretario nazionale del Pd: “I medici mi hanno detto che sono positivo al Covid19. Sto bene ma dovrò rimanere a casa per i prossimi giorni. Da qui continuerò a seguire il lavoro che c’è da fare. Coraggio a tutti e a presto”.

“Ovviamente mi attengo e sarò seguito secondo tutti i protocolli previsti per tutti in questo momento. Sto bene e quindi è stato scelto l’isolamento domiciliare. Sto a casa e continuerò da casa a seguire quello che potrò seguire, anche la mia famiglia sta seguendo i protocolli. La Asl sta contattando le persone che mi sono state in questi giorni più vicine per le verifiche del caso. Ho informato il vicepresidente della Giunta regionale così come il vicesegretario del Pd Orlando”, spiega ancora Zingaretti. “Ho sempre detto niente panico, combattiamo e quanto mai in questo momento darò il buon esempio seguendo le indicazioni dei medici e combatto come è giusto fare in questo momento per il Paese. A presto”, conclude.

La solidarietà del mondo politico a Zingaretti.

“Forza Nicola, tutti con te !E con tutti coloro che stanno combattendo contro il coronavirus. Tutti insieme, tutti!!!”.LO scrive Matteo Renzi su twitter.

“In bocca al lupo a Nicola Zingaretti! Forza!”. Così la leader di Fratelli d’Italia, Giorgia Meloni, su twitter.

“Esprimo la mia solidarietà al Presidente Zingaretti. Gli auguro pronta guarigione. In questa fase delicata, la sinergia istituzionale con la Regione Lazio è assoluta. Fare squadra è fondamentale”. Lo scrive il sindaco di Roma Virginia Raggi su Twitter.

“Forza Nicola Zingaretti! Più che mai decisi e uniti nel contrasto al Covid 19”, così il commissario europeo all’Economia Paolo Gentiloni, su Twitter.

“Al segretario del PD Nicola #Zingaretti, positivo al virus, il mio augurio di una pronta guarigione. Non è normale fare polemica quando c’è di mezzo la salute!”. Così il segretario della Lega, Matteo Salvini, su twitter.

Auguro una pronta guarigione a Nicola Zingaretti. Sono contento che Nicola abbia rassicurato tutti personalmente con un video. In questa fase, nonostante le difficoltà, è fondamentale restare uniti”. Lo ha dichiarato il ministro degli Esteri, Luigi Di Maio.

Controlli sugli staff di Zingaretti e Orlando.

“Non ho alcun sintomo ma ovviamente farò dei controlli”. Lo dice il vicesegretario del Pd Andrea Orlando dopo l’annuncio del leader dem di essere stato colpito dal coronavirus. Con Zingaretti in isolamento in casa, toccherà però al vice assumere praticamente la direzione del partito anche se il segretario in carica ha assicurato di poter svolgere il suo lavoro anche da casa.

Proprio Zingaretti in un videmessaggio rassicurante sulle sue condizioni afferma di aver avvisato sia il vicepresidente della giunta regionale “per mandare avanti il lavoro” sia il vicesegretario Orlando che “con gli organismi in carica seguirà tutte le attività politiche”. Intanto, a scopo precauzionale lo staff del segretario e gli esponenti del partito che sono stati a contatto con il leader in questi giorni, si stanno sottoponendo ai controlli del caso, a partire dai tamponi specifici. Si starebbe decidendo anche sulla chiusura della sede del Nazareno.

